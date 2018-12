Sport, importanti novità per l’ASD Città di Canicattì C5

Connect on Linked in

Nella mattinata di oggi si è svolta una conferenza stampa con i dirigenti della squadra ASD Città di Canicattì c5 che milita nella serie C2 del campionato e allenato dal Mister Di Natale.

Il presidente Gioachino Parla, entrato nel management della società calcistica canicattinese nel giugno del 2018, ha voluto ribadire la propria soddisfazione sulla propria squadra, nata dalle ceneri degli svincolamenti di luglio dovendo quindi ripartire da zero.

“Abbiamo preso dei giocatori giocatori di calcio a 11 dovendoli dunque adattare, lavorando sodo, al calcio a 5 trattandosi praticamente di un diverso sistema di gioco. Questo anche per via del fatto che giovani volenterosi di giocare a calcio a 5 c’è ne sono pochissimi in quanto il calcio a 11 va tutt’ora per la maggiore”.

“Per il calciomercato, posso dire di non averlo chiuso in bellezza dato che non abbiamo avuto pezzi per completare al meglio il nostro puzzle. Sono stati fatti degli acquisti importanti, come un giocatore di colore che a mio avviso – continua il presidente Parla – farà discutere data la sua grande abilità nel calcio a 5, oltre al portiere Giuseppe Tavello, Diego La Licata e Carmelo Diana, di Canicattì. Avremmo dovuto fare inoltre due acquisti importanti come Lardo e Faldetta che giocano o dovrebbero giocare con i nostri cugini dell’Atletico Canicattì ma ahimè non hanno dato la lista di trasferimento facendo quindi sfumare il tutto”.

“Come dirigenti e società abbiamo infine stilato per il settore giovanile una programmazione quinquennale inculcando il calcio a 5 a bambini e ragazzi, i nostri calciatori del futuro, grazie alla nostra scuola calcio dove i piccoli di 6 anni partecipano ai campionati della FIGC primi calci, oltre alla categoria degli esordienti e ad una futura squadra di juniores e under 19. Ma soprattutto – termina Gioachino Parla – abbiamo un progetto molto ambizioso che consiste nella creazione di una foresteria che sarà pronta nel mese di Agosto-Settembre del prossimo anno dove cercheremo di prendere qualche giocatore esterno per fare il salto di qualità”.

Di Pietro Geremia