Sport, L’Asd Città di Canicattì 5 si potenzia: arrivato Angelo Corbo

Al termine di un incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri, la società Asd Città di Canicattì è lieta di comunicare che il giocatore Angelo Corbo da oggi si unirà alla rosa della squadra biancorossa. Classe 94 , il giocatore negli anni ha maturato un’importante esperienza nelle varie categorie, mettendosi sempre in mostra sia per le sue abilità da laterale destro che sinistro, ma anche come centrale.

La decisione è frutto di un incontro tra i vertici della Società, giocatore e allenatore, nel quale è stato trovato l’accordo per l’approdo in biancorosso. La società e tutta la dirigenza si ritengono molto soddisfatti per l’accordo raggiunto augurando un buon lavoro all’atleta canicattinese.