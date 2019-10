Sport, tripudio per Agrigento: ritorna il giro d’Italia

Connect on Linked in

Nonostante manchino 3 giorni all’annuncio della presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2020 pare che la gara ciclistica più famosa del mondo ritornerà nella provincia di Agrigento.

Secondo delle indiscrezioni infatti, dopo la partenza già annunciata da

mesi che avverrà dall’Ungheria con una crono di 9 km, seguita da due tappe in

linea, al ritorno in Italia si ricomincerà dalla Sicilia con un trittico che

prevede, per iniziare proprio la Palermo

– Agrigento, con arrivo in centro città per poi passare alla Caltanissetta-Etna Piano Provenzana e

salutare infine l’isola con una tappa per sprinter da Catania a Villafranca Tirrena.

Dopo lo spettacolo del maggio del 2018 la magia della maglia rosa ritornerà

dunque nella città della Valle dei Templi potendo così dare all’intero

hinterland non solo una visione dei bellissimi territori di cui è composto ma

anche una boccata d’ossigeno per i commercianti locali.

Di Pietro Geremia