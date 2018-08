Sport, tutto pronto per il trofeo podistico “Città di Favara”

Connect on Linked in

E’ tutto pronto per il trofeo podistico “Città di Favara” organizzato dalla società sportiva A.S.D. FAVARA RUNNERS con la collaborazione della Fidal di Agrigento, dell’OPES Sicilia, il patrocinio del Comune di Favara, e la collaborazione dell’Associazioni AEL, AIDO e AISM.

L’evento sportivo, valido come 16° Prova del Grand Prix Interprovinciale Agrigento/Caltanissetta/ Enna, Senior Master 2018 – 7° Prova Area Gialla, è previsto per Domenica 02 settembre 2018 e si svolgerà lungo un percorso di 7,5 km interamente chiuso al traffico per le vie del centro storico di Favara dalla bellissima Piazza Cavour con il Castello Chiaramontano, alla maestosa e monumentale Chiesa Madre e poi via Roma, corso principale di Favara.

Il raduno dei partecipanti è previsto intorno alle 08:00 per il ritiro pacco gara, pettorali e con la successiva partenza alle ore 9:30. Per i primi 200 finisher sarà prevista una medaglia appositamente coniata per l’occasione ed inoltre, presentando il pettorale di gara, si potrà entrare presso il museo di Farm ottenendo uno sconto sul ticket d’ingresso.

Alla gara podistica infine, sarà presente anche un momento di grande solidarietà grazie ad una gara non competitiva che vedrà come protagonisti i ragazzi dell’Associazione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sezione di Agrigento nonché la presenza dell’associazione ferrovieri A.E.L.che assegnerà il premio AEL – Stazione di Agrigento Centrale in memoria dei ferrovieri Antonio, Enzo e Luigi caduti sul lavoro, unitamente ad altri colleghi scomparsi recentemente.

Di Pietro Geremia