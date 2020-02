Canicattì, stabilita disciplina veicolare per le manifestazioni previste per 22, 23 e 25 febbraio

Connect on Linked in

Informiamo che con O.S. 25/2020 il sindaco Ettore Di Ventura ha predisposto una variazione alla viabilità nelle vie interessate allo svolgimento delle sfilate di carrozze in maschera previste per il 22, 23 e 25 febbraio .

Sabato 22 e domenica 23 febbraio c.a., dalle 9 alle 18 sono vietate la circolazione veicolare e la sosta in viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Calvia e via P.F. Caro.

Domenica 23 febbraio 2020 per consentire la sfilata di carrozze in maschera dalle ore 8, e fino alla conclusione della manifestazione è sospesa la circolazione veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in largo Aosta (anello interno area sosta a pagamento); dalle ore 8 e fino al passaggio della sfilata è vietata la sosta su ambo i lati con rimozione forzata nel parco delle Rimembranze, largo Savoia, v.le Reg.Margherita, viale della Vittoria, via Einaudi, via Mons.Ficarra e dalle 9 e fino al passaggio delle carrozze è vietata la circolazione nelle suddette vie.

Martedì 25 febbraio (sfilata di carrozze in maschera), dalle 15 e fino alla conclusione della manifestazione è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta con rimozione forzata in largo Aosta, inoltre sempre dalle ore 15 e fino al passaggio della sfilata è vietata la sosta su ambo i lati con rimozione forzata nel su menzionato circuito di vie.

Infine, per i giorni di domenica 23 e martedì 25 febbraio è istituito il senso unico di marcia in via Veneto con direzione via Milano.