Canicattì, stabilita la data per la riapertura del cimitero comunale

Dopo una sequela di interminabili settimane il Cimitero Comunale di Canicattì riapre le porte…ai visitatori.

A stabilirlo è stato il primo cittadino Ettore Di Ventura il quale, con un comunicato, ha fissato la data del 4 Maggio come termine di inizio della fruizione al pubblico.

Il camposanto della Città dell’Uva Italia, come prassi per contrastare la diffusione del Coronavirus, era stato chiuso suscitando non poche polemiche tra gli abitanti i quali hanno appreso ed accolto con felicità la notizia così da poter continuare a recare un omaggio ed un saluto ai propri cari.

Di Pietro Geremia