Canicattì, stilato il calendario eventi del S.S. Crocifisso

Anche quest’anno, nonostante la situazione così grave, dubbiosi se fosse il caso oppure no, abbiamo deciso di preparare comunque il programma della festa “Lu tri di Maiu” 2020, nel rispetto di tutte le direttive relative all’emergenza Covid19.

Abbiamo deciso di non interrompere la tradizione che oramai dura da decenni, perché abbiamo pensato che serva un po di svago, ma soprattutto in molti abbiamo ben chiaro, che l’unico che può aiutarci in questo

momento così difficile è il S. S. Crocifisso, e siamo convinti che la preghiera e la fede siano l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questo maledetto virus e superare questo momento di difficoltà.

Il comitato del S. S. Crocifisso, augura a tutti voi una buona festa de “Lu tri di MAIU 2020” e soprattutto buona preghiera e W LU CRUCIFISSU.