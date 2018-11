Strage di Casteldaccia, parla il Sindaco:”La casa era abusiva e doveva essere demolita”

Print This Post

Dopo la tragica ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia e il comune di Casteldaccia in particolare provocando una vera e propria strage di ben 9 persone, e ora di fare la conta dei danni e di cercare eventuali colpevoli.

Da quanto risulterebbe, la casa teatro della tragedia e travolta dalla piena del fiume Milicia era abusiva e su di essa pendeva dal 2018 un ordine di demolizione del Comune che è stato impugnato dai proprietari dell’immobile davanti al Tar.

“Da quanto ci risulta ancora il tribunale amministrativo non ha provveduto a risolvere la pratica, motivo per il quale la demolizione non è stata possibile” – dichiara il sindaco di Castedaccia Giovanni Di Giacinto.

Secondo le carte, pare che l’immobile non fosse sanabile in quanto realizzato a meno di 150 metri dal fiume, quindi in zona di inedificabilità assoluta, dettaglio che ha così portato al triste epilogo delle scorse giornate.

Di Pietro Geremia