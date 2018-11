Strage di Casteldaccia, parlano i giudici: “La casa andava abbattuta”

Connect on Linked in

Dopo la tragica ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia e il comune di Casteldaccia in particolare provocando una vera e propria strage di ben 9 persone, sono nate una serie di polemiche su di chi sia effettivamente la colpa per la mancata demolizione dello stabile costruito a pochi passi dal fiume Milicia.

In merito, gli stessi giudici del Tar di Palermo hanno dichiarato di non aver mai sospeso l’ordine di demolizione della villetta abusiva: il Comune che aveva emesso il provvedimento di abbattimento nel 2008 infatti, a sentire i giudici, avrebbe dovuto demolire l’immobile anche se i proprietari avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo.

“Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l’efficacia dell’ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l’ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; ne’ il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l’ordinanza di demolizione poteva essere eseguita”, – scrive il Consiglio di Stato in una nota.

Intanto sulla tragedia la Procura di Termini Imerese ha avviato una indagine per disastro colposo e omicidio colposo.