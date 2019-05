Strangolò le figlie di 9 e 7 anni, assolta una madre di Gela: “Non era capace di intendere e volere”

Connect on Linked in

La Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta ha assolto Giusy Savatta, l’insegnante di Gela che il 27 dicembre 2016 strangolò le due figlie Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, nella loro abitazione.

Dopo la nuova perizia disposta in secondo grado, su istanza della parte civile, è stata confermata l’assoluzione per non imputabilità, essendo emerso nuovamente che, al momento del fatto, la donna (assistita dagli avvocati Luisa Campisi e Pietro Pistone) non era capace di intendere e di volere.

A chiedere la riforma dell’assoluzione erano stati gli avvocati parte civile (Flavio Sinatra e Giovanni Giudice) ritenendo le conclusioni dei periti di secondo grado in contrasto con gli esiti del primo elaborato disposto ed effettuato in incidente probatorio. Nessun risarcimento dunque per il padre delle due bimbe, l’ex marito dell’imputata Vincenzo Trainito.

Fonte: gds.it

(https://caltanissetta.gds.it/articoli/cronaca/2019/05/21/strangolo-le-sue-due-figlie-di-9-e-7-anni-assolta-la-mamma-killer-di-gela-intendere-volere-c8321c2c-d5cb-4abb-b2cc-f0d65d216aa2/ )