Castrofilippo, Successo e Partecipazione alla Manifestazione “Basta Violenza sulle Donne”

Venerdì 24 novembre, l’amministrazione comunale di Castrofilippo ha organizzato con successo la manifestazione “Basta Violenza sulle Donne”. L’evento, che ha visto la partecipazione attiva della comunità locale, è stato un forte messaggio contro ogni forma di violenza di genere.

L’iniziativa si è svolta nel contesto della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, un momento di riflessione e mobilitazione globale.

Il Comune di Castrofilippo ha deciso di unirsi a questa importante causa, promuovendo una serie di attività mirate a sensibilizzare la popolazione e a promuovere il rispetto e la parità di genere.

La manifestazione ha avuto inizio alle 12 con partenza dalla scuola Media con una marcia pacifica che ha attraversato le vie principali della città, fino alla statua”Estelle” di via Nazionale.

Al termine della marcia, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, attivisti per i diritti delle donne e membri di associazioni locali hanno sottolineato l’importanza di unire le forze per combattere la violenza contro le donne e di creare una società più equa e giusta.

Durante l’evento, sono stati messi in evidenza i servizi e le risorse disponibili per le vittime di violenza di genere nel territorio di Castrofilippo. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’educazione come strumenti fondamentali per creare una cultura che respinge la violenza e promuove il rispetto reciproco.

La partecipazione degli abitanti di Castrofilippo ha dimostrato che la comunità è unita nel rifiutare qualsiasi forma di violenza di genere.

L’amministrazione comunale si è impegnata a mantenere viva l’attenzione su questo problema, annunciando progetti futuri volti a continuare la sensibilizzazione e a fornire supporto alle vittime. La manifestazione “Basta Violenza sulle Donne” è stata un passo significativo verso la costruzione di una comunità consapevole e impegnata nella lotta contro la violenza di genere.