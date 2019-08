Print This Post

Sicilia ancora a segno con il Superenalotto, nel concorso di giovedì sera un giocatore di Messina ha centrato un 5 da 24.547,73 euro.

La giocata vincente è stata convalidata all’Edicola Cartoleria Anastasi di via Felice Bisazza IS 369. Superenalotto, centrato a Messina un 5 da 24mila euro.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,8 milioni di euro, terzo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato la scorsa settimana, il 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

Fonte: gds.it

(https://messina.gds.it/articoli/societa/2019/08/23/superenalotto-centrato-a-messina-un-5-da-24mila-euro-3bff4d86-0032-424e-ab5d-a9f289cf8258/)