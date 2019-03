Connect on Linked in

Jackpot dei record a un passo per un giocatore del SuperEnalotto di Agrigento, che nell’ultimo concorso porta però a casa un 5 da 39mila euro.

La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Santino di via Crispi 23. Il Jackpot adesso vale 128 milioni di euro, è il premio più alto in palio al mondo e il sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno del 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia, fa sapere Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

Fonte: gds.it

( https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/29/superenalotto-sfiorato-il-jackpot-record-ad-agrigento-centrato-un-5-da-39-mila-euro-77ceb90e-e9fa-42e3-9745-07525dc4466c/ )