Canicattì, svolti tamponi Covid-19 a 38 sanitari del Barone Lombardo: tutti negativi

Nessun altro contagiato da Coronavirus a Canicattì.

In seguito ai 4 casi venuti a monte nei giorni scorsi in cui 2 medici e 2

infermieri erano risultati positivi al Covid-19, sono stati effettuati altri38 tamponi

agli operatori sanitari dell’Ospedale Barone Lombardo, alcuni dei quali giunti

ieri, in cui tutti quanti sarebbero fortunatamente risultati negativi.

Il nosocomio canicattinese ad ora risulterebbe quindi sicuro anche se, ovviamente,

la popolazione locale non deve ancora abbassare la guardia cercando, come ribadito

dalle autorità, di restare a casa il più possibile.