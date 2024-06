Nell’ambito del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, selezionato tra i 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, si terrà il primo swap party di Canicattì.

L’evento è programmato per domenica 24 marzo 2024, dalle 10:00 alle 13:00, e si propone come un’efficace risposta alla fast fashion, promuovendo al contempo la sostenibilità e un consumo più consapevole.

Lo swap party invita i partecipanti a “svuotare” i loro armadi, offrendo la possibilità di liberarsi degli abiti non più indossati e scambiarli gratuitamente con altri, favorendo così una moda sostenibile e il riuso di vestiti.

Per partecipare, è necessario segnalare tramite un form online (https://forms.gle/AsSYmxsoAHRXgwsu8) fino a 3 capi da portare il giorno dell’evento.

Ogni capo, che deve essere pulito e in buone condizioni, riceverà un valore da 5 a 15, a seconda della qualità e dello stato di conservazione, e in cambio i partecipanti otterranno dei bollini per selezionare nuovi abiti.

L’evento si svolgerà in piazza Roma, nel cuore di Borgalino, e non si limiterà allo scambio di vestiti, ma includerà anche mercatini di artigianato sostenibile, letture di Fiabe dal Mondo e attività organizzate dagli studenti dell’Euroform.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a una moda più etica e sostenibile, senza coinvolgimento di denaro ma basandosi esclusivamente sul baratto.