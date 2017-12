Tanti auguri di Buon Anno da parte di Siciliareporter

Print This Post

Il nuovo anno, 2018, è ormai alle porte, poche righe per augurare a tutti i nostri lettori di passare queste ore che portano alla fine del 2017 serenamente, in compagnia dei propri cari, attendendo il nuovo anno con positività e mai con spirito di rassegnazione.

Non starò qui a dilungarmi sulle cose accadute nel 2017 o sui buoni propositi del 2018 …. voglio invece augurare ad ognuno di voi di vivere la vita senza mai arrendersi…. auguro a tutti voi di circondarvi di persone positive, che vi incoraggino a realizzare i vostri obiettivi cercando, per quanto possibile, di liberarvi da tutte quelle persone che predicano bene e razzolano male, dai falsi amici e da coloro che non gioiscono dei vostri successi.

Voglio concludere questo mio breve messaggio con una frase di Oscar Wilde che apprezzo molto: “E’ più facile sodalizzare con le disgrazie di un amico che gioire per i suoi successi……“.

Tanti auguri a tutti …….e che sia un 2018 strepitoso.