Taormina, 41 enne che vende merce contraffatta vede la polizia e scappa: arrestato

Gli uomini della polizia di Stato nel corso di una ordinaria attività di controllo effettuata nel centro di Taormina hanno arrestato un senegalese 41 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e vendita di materiale contraffatto. A quanto pare infatti l’uomo, approfittando dei numerosi turisti presenti, si trovava sul corso principale della perla jonica intento a vendere la propria merce presumibilmente contraffatta. Alla vista delle forze dell’ordine però, il senegalese ha iniziato a darsi alla macchia ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti in men che non si dica. Alla richiesta di fornire un documento, il 41enne avrebbe reagito violentemente facendo sudare agli operatori le proverbiali 7 camicie per riportare l’ordine. In seguito al fermo, l’uomo è stato dunque portato presso gli uffici di polizia per i relativi approfondimenti dove si è scoperto che era il destinatario di un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Dopo i controlli di rito, è stato infine posto in camera di sicurezza dove attende il giudizio per direttissima secondo quanto disposto all’autorità giudiziaria competente.

Di Pietro Geremia