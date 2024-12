Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mirata a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Taormina, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a verifica un cantiere edile nella rinomata località turistica.

Gravi irregolarità accertate nel cantiere

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno riscontrato violazioni significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tra le principali irregolarità rilevate:

Assenza di adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto;

contro il rischio di caduta dall’alto; Mancata dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori;

Omissioni nelle misure di prevenzione del rischio elettrico e altre carenze strutturali che mettevano a rischio l’incolumità degli operai.

Alla luce di queste gravi violazioni, il titolare del cantiere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, gli sono state comminate sanzioni e ammende amministrative per un importo complessivo superiore a 50.000 euro. Come ulteriore provvedimento, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività del cantiere per motivi di sicurezza.

Lavoratori in regola

Nonostante le criticità emerse, tutti i lavoratori presenti nel cantiere al momento del controllo sono risultati in regola dal punto di vista contrattuale, confermando l’importanza di un’azione di vigilanza puntuale e rigorosa.

Impegno costante per la sicurezza sul lavoro

La campagna di controlli da parte dei Carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro continuerà nei prossimi mesi su tutto il territorio della provincia di Messina, con particolare attenzione al settore edile. L’obiettivo è prevenire le gravi violazioni che compromettono i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza, promuovendo ambienti di lavoro conformi agli standard normativi.

Un messaggio per le imprese

Questo intervento ribadisce l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle irregolarità nel settore edile, ricordando alle aziende l’importanza di rispettare le norme di sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela della salute dei lavoratori e per un’attività imprenditoriale sostenibile.