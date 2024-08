Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno condotto controlli straordinari nei centri di Taormina, Giardini Naxos, Forza D’Agrò e Letojanni, concentrandosi sulle aree della movida per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e garantire il rispetto del Codice della Strada.

Durante l’operazione, sono state controllate oltre 80 persone e 50 veicoli, con diverse violazioni contestate per condotte pericolose.

Tre persone sono state denunciate: una per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, una per detenzione abusiva di armi e una per furto.

Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana destinata all’uso personale. La droga è stata sequestrata e inviata ai laboratori del R.I.S. di Messina per ulteriori analisi.

Con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, i Carabinieri hanno effettuato verifiche in due ristoranti, riscontrando violazioni che hanno portato a sanzioni e ammende per oltre 35.000 euro.

A Forza D’Agrò, è stata disposta la chiusura temporanea di un’attività per l’impiego di 4 lavoratori in nero, mentre a Giardini Naxos sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di 50 kg di prodotti ittici privi di etichetta, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico.