Taormina, occultava dosi di cocaina all’interno di accendini: arrestato pusher

Nel corso di servizi di prevenzione volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina (ME), hanno arrestato, in flagranza di reato, S.M. 48enne, taorminese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, hanno notato per strada l’uomo, in sosta sul proprio motociclo, ed hanno deciso di effettuare un controllo procedendo alla sua perquisizione personale.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato il soggetto in possesso di 3 accendini di cui solo uno funzionante ed hanno constatato che i due accendini non funzionanti erano stati modificati, consentendo di svitare la parte inferiore e creando un vano in cui era stata nascosta, per ognuno, una dose di poco più di mezzo grammo di sostanza stupefacente.

Sono stati pertanto rinvenuti 1,2 grammi di cocaina nonché, indosso all’uomo, la somma di oltre 300 €uro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare anche 8 grammi circa di marijuana, un contenitore in vetro con all’interno ritagli di cellophane trasparente dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente rinvenuta ed un bilancino di precisione.

Lo stupefacente, il bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento ed il contante sono stati sottoposti a sequestro.

Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo innanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Messina.