Taormina, rinforzato il controllo del territorio: i carabinieri arrestano 3 persone

Proseguono i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taormina. Arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio, un altro per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale, ed un terzo colpito da un ordine per la carcerazione.

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina, unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Sant’Alessio Siculo (ME) hanno tratto in arresto qualche giorno fa, in seguito ad un rafforzamento dei controlli sul tutto il territorio, M.O. classe 48 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I militari che già da tempo erano sulle tracce dell’uomo, al termine dell’ennesimo servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno bloccato il pusher a bordo di uno scooter elettrico sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare.

Nelle corso delle attività i militari rinvenivano, sottoponendo a sequestro, della cocaina all’interno della tasca dei pantaloni unitamente ad una cospicua somma contante suddivisa tutta in tagli da 50 euro, probabile provento dell’attività illecita dell’uomo.

Ulteriore perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire diversi grammi di sostanza bianca utile e verosimilmente finalizzata al taglio della droga oltre che vari pezzi di carta stagnola ed un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito l’arrestato, su disposizione, dell’Autorità Giudiziaria di Messina veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

In Giardini Naxos sempre i militari dell’Aliquota Operativa di Compagnia unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Giardini Naxos hanno tratto in arresto T.C. classe 88 per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui lo stesso era sottoposto.

I carabinieri dopo una serie di servizi mirati hanno sorpreso l’uomo al di fuori del proprio domicilio ed alla guida della sua vettura con patente revocata. Anche in questo caso espletate le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

In Taormina invece i Carabinieri della Stazione di Graniti hanno dato esecuzione ad un ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti di B.D. classe 76 dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 2 mesi 4 oltre al pagamento delle spese pecuniarie poiché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, truffa e sostituzione di persona commessi nel mese di luglio dell’anno 2010.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Messina “Gazzi”.