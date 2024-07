Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso della Società Agricola F.V., con sede a Licata (AG), contro il provvedimento di archiviazione emesso dal Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la decisione che respingeva le domande di finanziamento per il mantenimento dell’agricoltura biologica, relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, e ha ordinato il pagamento delle spese legali a favore della società ricorrente.

La vicenda ha avuto inizio nel 2019, quando il Dipartimento dell’Agricoltura aveva respinto le richieste di finanziamento della Società Agricola F.V., sostenendo che vi fosse una discordanza tra il numero di animali dichiarati e quelli presenti nella banca dati nazionale. In particolare, erano stati trovati tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento.

La Società Agricola F.V., assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, aveva contestato il provvedimento di archiviazione sostenendo che i tre asinelli in questione erano utilizzati per scopi sportivi (da trekking) e non come animali destinati all’uso biologico. L’Avv. Rubino aveva argomentato che l’Amministrazione regionale non aveva considerato adeguatamente questa spiegazione, violando le norme sul procedimento amministrativo e il principio del legittimo affidamento.

Il TAR di Palermo, nella sentenza del 16 luglio 2024, ha condiviso le argomentazioni presentate dalla difesa e ha rilevato che la discrepanza nei dati non era frutto di omissioni o errori, ma di una scelta consapevole.

Con questa pronuncia, il Tribunale ha annullato il provvedimento di archiviazione e ha disposto che la Società Agricola F.V. possa accedere ai finanziamenti per le annualità in questione.

Questo esito favorevole per la Società Agricola F.V. rappresenta un’importante vittoria e un riconoscimento della legittimità delle sue richieste di finanziamento, sottolineando la corretta interpretazione delle norme previste dal PSR Sicilia 2014-2020. La decisione del TAR conferma anche il diritto della società di ottenere i fondi necessari per proseguire i suoi progetti di miglioramento fondiario e di mantenimento dell’agricoltura biologica.