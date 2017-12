Tecnologia, dal 31 dicembre 2017 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone

Connect on Linked in

Ultimi giorni utili per utilizzare WhatsApp, in una nota ufficiale sul suo blog infatti, l’app di messaggistica istantanea più usata nel mondo ha annunciato che, al fine di guardare ad altre forme di iOS e Android, dopo il 31 dicembre 2017 smetterà di funzionare su alcuni vecchi dispositivi che non potranno quindi più supportare gli aggiornamenti.

La cernita è iniziata già nel 2016, quando WhatsApp ha smesso di funzionare sugli smartphone con versioni precedenti di Android 2.3.3, iPhone 3GS/iOS 6 e Windows 7.

Brutte notizie quindi per i possessori di telefonini giudicati come “vecchi” dalla nota app, i quali si vedranno di punto in bianco privati di una comoda, e gratuita, risorsa per restare in contatto coi propri cari.

Ecco l’elenco dei telefoni in cui non sarà possibile utilizzare WhatsApp :

Nokia Symbian S60, dopo il 30 giugno 2017

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l’1 febbraio 2020