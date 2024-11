Un paziente oncologico agrigentino ha segnalato pubblicamente le difficoltà incontrate nell’ottenere una colonscopia in tempi brevi presso le strutture sanitarie della provincia di Agrigento.

La denuncia ha suscitato l’immediata reazione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, che ha espresso rammarico e sottolineato l’impegno per migliorare il servizio.

Le parole del direttore Capodieci

“Sono profondamente rammaricato per quanto segnalato ed intendo esprimere il mio rincrescimento per il persistere di evidenti falle nell’erogazione del servizio che urge colmare al più presto,” ha dichiarato Capodieci. Il direttore ha evidenziato come la carenza di risorse umane rappresenti un ostacolo significativo per la sanità pubblica regionale, contribuendo a tempi d’attesa spesso incompatibili con le esigenze dei pazienti oncologici.

“La difficoltà di accedere a una colonscopia in tempi celeri non ci sorprende,” ha aggiunto, “ma proprio perché siamo consapevoli della gravità del problema, stiamo lavorando intensamente per applicare correttivi e garantire una risposta adeguata ai cittadini.”

Le soluzioni in arrivo

Tra le misure annunciate da Capodieci, spicca l’istituzione di un canale di prenotazione diretto e dedicato ai pazienti oncologici e ai loro medici curanti. Questo servizio sarà operativo nelle prossime ore e reso disponibile sul sito web dell’ASP di Agrigento, con un numero telefonico appositamente dedicato.

Oltre a ciò, sono in corso iniziative per la razionalizzazione delle risorse disponibili e il reclutamento di nuovo personale sanitario, al fine di ridurre drasticamente i tempi d’attesa per esami diagnostici fondamentali come la colonscopia.

Rimborsi per prestazioni non erogabili nei tempi previsti

Nelle more dell’implementazione di queste soluzioni, l’ASP ha ricordato che i pazienti possono avvalersi del percorso di tutela. Questo consente di ottenere un rimborso per le spese sostenute presso strutture private, previa valutazione della congruità tra il quesito diagnostico e i tempi d’esecuzione richiesti.

Le segnalazioni come stimolo al miglioramento

Capodieci ha voluto concludere il suo intervento sottolineando l’importanza delle segnalazioni dei cittadini. “Le critiche costruttive da parte degli utenti ci aiutano a individuare le aree di intervento prioritario e a calibrare meglio le scelte strategiche. Invitiamo dunque chiunque riscontri difficoltà o disservizi a segnalarli alla direzione.”

Un impegno concreto per migliorare il servizio sanitario

La sanità pubblica agrigentina si trova di fronte a una sfida complessa, ma le iniziative annunciate dal direttore Capodieci dimostrano la volontà di affrontare con decisione le criticità. Il nuovo canale di prenotazione e l’introduzione di rimborsi rappresentano un passo avanti per garantire ai pazienti oncologici un’assistenza più rapida ed efficiente.