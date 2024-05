Con l’inizio del 2024, il mondo della moda si prepara a una nuova stagione di tendenze irrinunciabili. Da abiti trasparenti a quelli con le frange, l’anno si preannuncia ricco di stili audaci. Cerchiamo di prepararci al meglio e per tempo all’arrivo della bella stagione analizzando alcune delle proposte che potrebbero dominare le passerelle.

Nudo, ma non troppo

Per quanto sia difficile lanciarsi in pronostici, possiamo iniziare già da ora a pensare a quali saranno i trend che vedremo nel corso dell’anno. Tra le mode più quotate, ci sono gli abiti trasparenti o che giocano con la pelle, per creare un effetto di nudità. Anche se mostrare il corpo non è certo una novità nel mondo del fashion, quest’anno pare che potremo sfoggiare vestiti trasparenti non solo in occasioni speciali, ma anche nella quotidianità. Abiti che simulano la colorazione della pelle, invece, potrebbero fare al caso di coloro che vogliono giocare con il proprio corpo, senza però spogliarsi veramente.

A vita alta

Dite addio ai pantaloni a vita bassa, la tendenza di quest’anno ci porta decisamente più in alto. I pantaloni a vita alta faranno la gioia delle donne che vogliono dare slancio alla loro figura e apparire qualche centimetro più alte.

Viva i pois

Dai classici pallini bianchi su fondo nero, o viceversa, fino a combinazioni più fantasiose, i pois sugli abiti sapranno regalare a tutti un tocco di vivacità. Divertenti e belli da vedere, i pois non passano mai di moda.

Frange per tutti i gusti

Malgrado non rappresentino una vera e propria novità, le frange sugli abiti accompagneranno le passerelle anche nel 2024. Da quelle più vistose a quelle più sottili, le frange attirano lo sguardo dei presenti grazie al loro particolare dinamismo.

Piccolo è meglio

Semplice, ma efficace, il mini abito salta subito all’occhio con il suo stile minimale e colorato. Nel 2024, però, potremmo vedere alcune varianti di minidress, che si arricchiranno con perle e cristalli. Insomma: i mini abiti si faranno molto più preziosi. A farla da padrone, inoltre, pare essere il connubio tra mini-abito e il colore bianco.

Sandali e calzini

Non si ferma la moda di sandali e décolleté in accoppiata con le calze. Da quelle più corte a quelle più lunghe, da quelle più colorate a quelle a tinta unita, lo spazio per sbizzarrirsi con i calzini non mancherà di certo. Il marchio Havaianas, che propone una vasta gamma di sandali e infradito, potrebbe essere la scelta ideale con cui sfoggiare questa tendenza nel corso dell’estate.

Una rosa per ogni occasione

Sfoggiare una vistosa rosa stampata sull’abito sembra essere un must delle passerelle di quest’anno. D’altronde, i fiori sono un elemento molto amato da uomini e donne, e si sposano con eleganza a molti vestiti.

La praticità delle slingback

Pratiche, comode, eleganti, femminili, le slingback sono décolleté irrinunciabili per la stagione primavera-estate 2024. Adatte sia per gli eventi più speciali, sia per la vita di tutti i giorni, le slingback prevedono diverse varianti: da quelle a tacco alto a quelle a tacco basso.

Cuore di ghiaccio

Il colore del 2024 sembra essere una particolare tonalità di azzurro, freddo e incisivo come il ghiaccio. Le passerelle sono state invase da abiti dalla colorazione glaciale, che promette di dare un tocco di freschezza all’estate.

Parola d’ordine: stratificazione

Indossare abiti stratificati non sarà più una prerogativa invernale, ma anche di questa primavera. Strati leggeri, ricchi di colori e fantasie, saranno indossati uno sopra l’altro per un effetto “wow”. Il risultato può apparire caotico e poco armonioso, ma lo stile unico non lascia di certo indifferenti.

Le dimensioni che contano

Concludiamo la rassegna con una tendenza che riguarda due particolari accessori: gli orecchini e le borse. Stanno infatti spopolando i maxi orecchini, perfetti per ogni tipo di look e dalle dimensioni esagerate. Non sono da meno le borse. Molto più grandi e capienti delle classiche borsette, queste maxi borse faranno la felicità di coloro per cui lo spazio non è mai sufficiente.

Le tendenze della moda per il 2024 sono affascinanti e sfaccettate. Mentre il mondo della moda continua a evolversi con nuovi trend, solo il tempo saprà dire quali di questi si affermeranno davvero. Una cosa, però, è certa: il 2024 si preannuncia un anno entusiasmante per tutti gli amanti del glamour che vorranno esplorare stili e sperimentare le ultime novità.