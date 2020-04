Sicilia, tenta di imbarcarsi per Roma senza esito del tampone ma viene fermato: denunciato siracusano

Print This Post

Nei giorni scorsi un 50enne originario della provincia di Siracusa è stato denunciato alla Procura di Catania per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di Coronavirus.

L’uomo, a quanto pare, nonostante fosse un soggetto a rischio nonché ancora in attesa del tampone da Covid-19 ha avuto la brillante idea di tornare a riprendere la propria attività lavorativa a Roma partendo con un aereo da Catania.

Una volta arrivato all’aeroporto però il 50enne, sprovvisto dunque della documentazione necessaria, è stato dapprima controllato dai sanitari in servizio per poi essere rimandato a casa in attesa dell’esito del tampone.