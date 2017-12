Tenta di investire l’ex fidanzato della sua compagna: arrestato 30enne catanese

Connect on Linked in

Accecato dalla gelosia, un ragazzo di catania ha tentato di investire con la propria auto l’ex fidanzato della sua attuale compagna con lo scopo di mettergli paura.

Un raid punitivo per convincerlo a non farsi più sentire.

La vittima è un 20enne albanese, regolare e incensurato, sfuggito a due individui armati di bastoni e poi a un tentativo di investimento con la macchina, nel quale è rimasto ferito.

Per l’episodio la Polizia ha arrestato per lesioni personali (in concorso con complici da identificare) un 30enne di Catania, già con precedenti per droga, armi e ricettazione.

Il siciliano avrebbe dato appuntamento in via Stalingrado, alla periferia di Bologna, all’ex fidanzato della sua ragazza, per un ‘chiarimento’: il 30enne non aveva infatti gradito una telefonata che l’albanese aveva fatto alla ragazza.