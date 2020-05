Ribera, tenta di rubare in tabaccheria: 26enne rimane agli arresti

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi è stata confermata da parte del gip del tribunale di Sciacca l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 26enne di Ribera.

Il ragazzo si trovava dinanzi all’autorità giudiziaria per i fatti avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio 2020 in cui, secondo l’accusa, avrebbe in una prima occasione colpito un giovane con uno strumento da punta e taglio alla gola mentre in un altro momento avrebbe tentato una rapina in una tabaccheria del centro.

In fase di dibattimento l’imputato si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa che la difesa prepari un’istanza di annullamento della misura al Tribunale del Riesame.