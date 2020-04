Canicattì, tentano di forzare posto di blocco ma vengono acciuffati: nei guai una coppia del posto

Print This Post

Una giornata decisamente particolare quella appena trascorsa a Canicattì.

I poliziotti del locale commissariato guidato dal vicequestore Cesare Castelli hanno infatti arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 55 e 26 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e danneggiamento aggravato.

Stando a quanto emerso dalle indagini la coppia, a bordo della propria autovettura, avrebbe dapprima forzato un posto di blocco posto in essere dagli agenti per poi speronare una volante e tentare di investire un operatore delle forze dell’ordine.

Ne sarebbe nato un inseguimento per le vie della Città del Parnaso culminato in Via Carlo Alberto con il fermo e l’arresto dei due sospettati.

Di Pietro Geremia