Palermo, tentano furto nell’ex Grande Migliore: 5 arrestati

Cinque persone sono state sorprese a rubare in pieno giorno nel magazzino dell’ex Grande Migliore, ormai da alcuni anni chiuso per cessazione attività.

Gli arrestati sono palermitani di età compresa tra i 16 ed i 31 anni.

Gli agenti si sono accorti di una motoape e di un ciclomotore, lasciati a distanza di pochi metri dall’ingresso del magazzino. I ladri appena si sono accorti della presenza della polizia, hanno tentato di fuggire attraverso un foro praticato su una parete del locale, usato forse per entrare.

Due sono stati bloccati dopo pochi metri. Mentre altri due sono stati fermati dagli agenti delle volanti in via Cruillas. Il quinto ladro un 16enne, è stato fermato in viale Regione siciliana, mentre tentava di scappare a piedi.

I ladri stavano portando via quanto trovato all’interno del magazzini. In più viaggi avrebbero caricato la refurtiva sulla motoape e l’avrebbero nascosta nel loro quartiere.

Fonte: Gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/04/14/tentano-furto-nellex-grande-migliore-5-arrestati-a-palermo_834951/)