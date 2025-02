I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata, hanno sventato una tentata rapina aggravata all’interno di una tabaccheria di via Marconi, procedendo all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 25 anni.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’individuo – domiciliato presso una comunità di Raffadali e già sottoposto alla libertà vigilata – si sarebbe introdotto nel locale brandendo una pistola.

L’arma, poi risultata essere una pistola a salve priva del tappo rosso, è stata puntata contro il titolare della tabaccheria, al quale il rapinatore avrebbe intimato la consegna dell’incasso.

Nonostante la minaccia, il commerciante ha reagito con prontezza, ingaggiando una colluttazione che ha rallentato l’aggressore. Nel frattempo, i Carabinieri sono arrivati sul posto e, con un’azione rapida e decisiva, sono riusciti a bloccare e immobilizzare l’uomo.

Dopo i consueti accertamenti di rito, l’arma è stata sequestrata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, il 25enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è ancora definitivamente accertata: il successivo giudizio di merito stabilirà l’eventuale responsabilità in via definitiva.

L’episodio ha destato particolare attenzione tra i residenti di Campobello di Licata, evidenziando ancora una volta l’importanza del tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine nel garantire la sicurezza del territorio.