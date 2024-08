Un tentativo di furto non è andato a buon fine per una donna catanese di 56 anni, già nota alle forze dell’ordine, che è stata colta in flagrante mentre cercava di rubare prodotti per la casa in un noto centro commerciale nella zona Pigno a Catania.

La polizia ha denunciato la donna dopo che è stata fermata all’uscita del negozio con merce del valore di oltre 100 euro nascosta tra i suoi effetti personali.

L’incidente è avvenuto quando la sicurezza del centro commerciale ha notato il comportamento sospetto della donna mentre si aggirava tra gli scaffali.

Dopo aver tentato maldestramente di nascondere vari oggetti, la 56enne ha cercato di lasciare il negozio senza passare dalle casse, ma è stata immediatamente fermata dagli addetti alla sicurezza che hanno poi chiamato la polizia.

Questo episodio è uno dei tanti che si verificano regolarmente nei negozi e nei centri commerciali, dove la vigilanza è costantemente allerta per prevenire furti e garantire la sicurezza dei clienti e del personale.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento della sicurezza in questo caso hanno impedito che la merce venisse sottratta definitivamente, dimostrando l’importanza delle misure di prevenzione adottate dai punti vendita.

La donna è ora in attesa di ulteriori procedimenti legali per il suo tentativo di furto. Le autorità continuano a monitorare e a intervenire contro attività simili per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini.