A distanza di due giorni dal colpo al negozio Louis Vuitton, la banda spaccavetrine è tornata in azione a Palermo. Ancora in via Libertà. Questa volta oggetto dell’assalto è stato il punto vendita Gucci, al civico 37.

Ma da una prima analisi, i ladri sarebbero fuggiti a mani vuote. Nessun bottino, dunque, solo danni alla vetrina. Probabilmente ha funzionato il sistema di sicurezza o qualcuno ha costretto la banda a scappare. Intanto, è stato sistemato un nastro per delimitare l’area finita nel mirino dei malviventi.

Non è la prima volta che il negozio Gucci di via Libertà fa gola ai ladri. Il caso più eclatante risale al maggio del 2018 quando una banda utilizzò un’auto per sfondare la vetrina. Una Smart Forfour bianca fu ritrovata all’ingresso, con la parte posteriore all’interno del negozio e la porta a vetri principale sfondata.

L’anno prima, invece, era stato messo a segno un altro colpo. Il bottino? Cinquanta tra borse e portafogli per un valore complessivo di 100 mila euro.