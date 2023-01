Una bambina di 4 anni è morta investita da un’auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello.

Tutto è successo in pochi attimi: verso le 15.30 di ieri la piccola, Patrizia Rio, è corsa fuori casa incurante del pericolo. In quel momento arrivava una Fiat 600 bianca guidata da una donna che si è trovata davanti la piccola e non è riuscita a frenare. V. G., si è trovata improvvisamente davanti la bimba senza riuscire a evitarla.

L’ha investita, trascinandola per una decina di metri. La donna, in preda all’angoscia si è fermata ed è scesa dall’abitacolo per tentare di dare soccorso alla piccola. La dinamica è ancora incerta, saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità nella tragedia.

I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso. Momenti di tensioni al nosocomio, dove si sono ritrovati parenti e amici. Indagano i carabinieri.