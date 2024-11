I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio, mirata a incrementare la sicurezza dei cittadini e a contrastare reati connessi al traffico di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.

L’attività di controllo ha visto il dispiegamento di pattuglie della Sezione Radiomobile, delle Stazioni di Termini Imerese e Trabia, con il supporto dei militari della Sezione Operativa, del N.A.S. e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

Durante l’operazione, i Carabinieri della Stazione di Termini Imerese, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno denunciato un 27enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione sono stati sequestrati 10 grammi di hashish già confezionato e suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento e oltre 800 euro, considerati provento dell’attività di spaccio.

Diversi posti di controllo sono stati allestiti lungo le principali arterie di comunicazione, con l’identificazione di 250 persone e la verifica di 160 veicoli.

Nel corso dell’attività sono state elevate 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 11.000 euro. Sono state inoltre sequestrate due autovetture prive di assicurazione obbligatoria e due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica per guida senza patente, con recidiva specifica nel biennio.

Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Inoltre, un minore è stato denunciato per aver contravvenuto alle prescrizioni del daspo urbano, essendo stato sorpreso in aree del centro storico di Termini Imerese a lui vietate.

I controlli hanno interessato anche attività commerciali. Ai titolari di un noto pub del centro storico sono state elevate due contravvenzioni, per un totale di 4.000 euro, a seguito delle verifiche condotte dai militari del N.A.S., per violazioni sulla sicurezza alimentare.

L’operazione dei Carabinieri a Termini Imerese è parte di un più ampio programma volto a garantire la sicurezza del territorio e a combattere ogni forma di criminalità, assicurando il rispetto delle norme stradali, la lotta al traffico di droga e la tutela della salute pubblica.