Termini Imerese, operai occupano il Municipio «Noi traditi dal vicepremier Di Maio»

Gli operai della Bluter e dell’indotto hanno occupato il municipio di Termini Imerese.

Protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno.

«C’è tra i lavoratori una fortissima disperazione perché mai

la vertenza ha toccato un livello così basso. In passato gli ammortizzatori

sociali sono sempre stati garantiti, da un mese e mezzo circa, invece, mille

tute blu, 694 della Blutec e 300 dell’indotto, non ricevono più un euro. E’ una

situazione insostenibile» ha detto il sindaco di Termini Imerese, Francesco

Giunta. «Sono circa un centinaio e la protesta è assolutamente pacifica – ha

aggiunto il primo cittadino – e potrebbero restare ad oltranza fino a quando

non avremo ottenuto risposte concrete da Roma».

A innescare la miccia il rischio che la cig possa non essere

rinnovata: «Nonostante lo scorso gennaio sia stato firmato l’accordo per il

rinnovo della cassa integrazione dei lavoratori di Blutec e dell’indotto –

dicono i sindacati -, abbiamo appreso che ci sarebbero delle perplessità da

parte del governo nazionale alla firma del decreto”. Nei giorni scorsi il

primo cittadino ha cercato un’interlocuzione con i ministeri del Lavoro e dello

Sviluppo economico. “Non ho ricevuto nessuna risposta e come me anche il

governatore siciliano Nello Musumeci e il prefetto di Palermo, Antonella De

Miro – denuncia Giunta -. Siamo stati abbandonati dal Governo nazionale e le

promesse del vicepremier Di Maio, dopo la passerella dello scorso ottobre e il

comizio davanti ai cancelli dello stabilimento, sono rimaste lettera morta».

Incontrando i lavoratori, infatti, Di Maio aveva assicurato

ammortizzatori sociali per il 2019 e il coinvolgimento di Fca al tavolo della

vertenza: «Prendere impegni e disattenderli tutti credo sia suicida anche da un

punto di vista elettorale, una vera e propria follia. Termini Imerese,

comunque, non tollererà ulteriori mortificazioni».

