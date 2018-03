Terrasini, moto contro un’auto: giovane 17enne in gravi condizioni

Print This Post

Incidente stradale la notte scorsa tra un’auto ed una moto.

Nel sinistro è rimasto ferito gravemente un ragazzo di 17 anni. In sella della sua Aprilia Sport City, il giovane 17enne, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi contro una Suzuki Swift guidata da un 20enne.

Nell’impatto ha avuto la peggio il centauro che è stato trasportato dai soccorsi del 118 all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Per il giovane alla guida dell’auto solo qualche escoriazione guaribile in una settimana.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato