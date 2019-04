Terrore per un’anziana a Palermo: sequestrata e rapinata in casa

Connect on Linked in

Una signora di circa 80 anni è stata aggredita all’ingresso della propria casa, nella zona di viale Strasburgo.

La notizia è raccontata da Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia.

I rapinatori, due uomini non ancora identificati, hanno costretto l’anziana ad aprire la porta, spintonandola e facendola entrare con la forza, legandola e colpendola più volte, per convincerla a collaborare e a dire loro dove fossero gioielli e altro. Sono fuggiti con pochi spicci, cento euro circa, e qualche oggetto in argento.

L’anziana signora, una volta ripresa, ha chiamato i carabinieri, con gli uomini della stazione di San Lorenzo che stanno effettuando le indagini. L’ottantenne è stata anche portata in ambulanza in ospedale per degli esami, ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione, anche se ovviamente, dal punto di vista emotivo, i medici hanno trovato una persona estremamente provata. Qualche settimana fa, sempre nella stessa zona, un’altra donna, anche lei di circa 80 anni, era stata rapinata dentro la sua casa, con un bottino in quel caso più cospicuo. La modalità sempre la stessa: i rapinatori attendono il rientro a casa della vittima e, con la forza, la costringono a collaborare.

A volte purtroppo ci scappa anche il morto, durante queste rapine, dove gli anziani vengono picchiati, a volte selvaggiamente, com’è successo il 25 agosto del 2017, a Borgo Nuovo, quando alla porta di Giovan Battista Riccobono ha bussato una persona, insistentemente, chiedendo di entrare perché voleva dell’acqua. Nonostante la diffidenza dell’anziano, l’aggressore ha forzato la situazione, entrando di prepotenza dentro l’abitazione, dove fu picchiato. L’anziano, 89 anni , entrò in coma e morì qualche settimana dopo. Per il suo assassinio è stato arrestato un uomo di 54 anni.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/04/19/terrore-per-unanziana-a-palermo-sequestrata-e-rapinata-in-casa-793c3e55-5b75-41bf-9697-6242385cad14/ )