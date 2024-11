I Carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 30 anni, accusato di maltrattamenti, estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della sua convivente 27enne.

L’arresto è stato eseguito su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, che ha ottenuto dal Gip una misura cautelare in carcere. Le indagini hanno rivelato un quadro di violenze e minacce iniziate nel 2023 e continuate fino a marzo dell’anno corrente.

La vittima ha subito mesi di abusi, tra gravi lesioni e estorsioni, in un contesto familiare degradato anche dal consumo eccessivo di droga dell’indagato, che la minacciava di morte per estorcere denaro per acquistare crack.

L’uomo è anche accusato di aver insultato e minacciato gravemente la donna, oltre ad averla fisicamente maltrattata in più occasioni.