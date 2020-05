Agrigento, test sierologici per Covid-19: ecco come e dove farli in provincia

Nella giornata di ieri l’Assessorato alla Salute della Sicilia ha pubblicato una circolare in cui è stato disciplinato l’uso e la modalità dei test sierologici per il Covid-19.

Stando al documento regionale ben 88 sono i laboratori autorizzati dalla Regione nella provincia di Agrigento.

Nella città di Canicattì in particolare sarebbero 5 in totale: Patologia clinica ospedale, Diagnostica Medica Retrivo sita in via Regine Elena, Laboratorio Analisi biologiche d.ssa Giardina sita in via Allende, Società Consortile Examina sita in via Borsellino e Analisi cliniche Tasca sita in via La Carrubba.

Ecco il testo che elenca tutti i laboratori della provincia autorizzati suddivisi per tipologia di analisi:

Test di Tipo A: La priorita’ e’ per le categorie ad alto e medio rischio, per le quali le analisi saranno a carico del servizio sanitario nazionale o dei datori di lavoro e sono dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche e specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri di famiglia, personale Usca, personale del 118 e dei pronto soccorso, ma anche delle carceri e detenuti.

I test prevedono un prelievo del sangue con la misurazione della quantita’ di anticorpi eventualmente presenti. I laboratori sono stati selezionati dal Crq, il centro di qualita’ regionale dei laboratori. I primi risultati saranno inseriti in una piattaforma informatica a partire dal 20 maggio. La tariffa stabilita e’ 15 euro per la ricerca degli anticorpi Igg, 15 per Igm e Iga e 2,58 per il prelievo. Ai laboratori privati i kit verranno forniti dalla Regione e gli esami saranno rimborsati fino a un massimo di 12,58 euro.

In provincia vengono effettuati: dagli ospedali di Agrigento e Sciacca e da quattro laboratori privati: Abc srl di Agrigento; Laboratori Riuniti Calamita & Lo Bello di Agrigento; Laboratorio Analisi Cliniche Saieva di Realmonte; Analitis S.C.A.R.L di Favara; Laboratorio Check-up di Sortino Maria & C. di Palma di Montechiaro.

Test di Tipo B:Sono autorizzati a svolgerli tutti i laboratori, pubblici e privati accreditati dotati di strumenti di nuova tecnologia e kit con marchio certificato UE. La tariffa stabilita va da 18,58 euro a 10,58 euro.Vengono effettuati da tutte le strutture private della provincia di Agrigento dotate di apposite strumentazioni certificate dall’Unione Europea.

Test di Tipo C: si prevedono i test rapidi con card: una puntura al dito che da’ l’esito istantaneo sulla presenza o meno di anticorpi SarsCov2 nel sangue. Questi test saranno gratuiti a carico della Regione per forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco, forestali e personale giudiziario coinvolti nell’emergenza Covid-19. La tariffa stabilita’ e’ 10 euro massimi. A richiederli a proprie spese anche i privati cittadini.

Le strutture pubbliche in provincia di Agrigento dove possono essere effettuati i test sono: Asp Agrigento Pubblica U.O.C. Medicina Trasfusionale ASP AG Pubblica U.O.C; Asp Agrigento Patologia Clinica; U.O. Patologia clinica ospedale di Sciacca; U.O. Patologia clinica ospedale di Canicattì.

Le strutture private in provincia sono: A.C.M. di Mangiapane Giuseppa a Cammarata (Corso Matteotti); Abc Srl Agrigento (Viale della Vittoria); Aesculapius Srl Aragona (via Torino); Analisi Cliniche Centro Fleming Srl Agrigento (via Manzoni); Analisi cliniche Biosalus Sciacca (via Cappuccini); Analisi Cliniche di Maria Sns Di Giulia Scaglione a Cattolica Eraclea (via Collegio); Analisi Cliniche dott. Accordino e La Bella a Menfi (via Alessandro Volta); Analisi Ciniche dott. Malato srl a Porto Empedocle; Analisi Cliniche d.ssa Pace a Palma di Montechiaro (corso Odierna); Analit S.c.a.r.l a Favara (via Margherita); Bioecoanalisi I a Favara (via Capitano Callea); Casa di Salute Attardi Spa a Santo Stefano Quisquina (via Nazionale); Centro Analisi Cliniche Biotre Srl a Ribera (via Territo); Centro Analisi Cliniche del dott. Gagliano a Cianciana (via Martorana); Centro Analisi Cliniche a Favara (via Mulino); Centr Analisi Biologiche ad Agrigento (via Barone Celsa); Centro Analisi Darwin a Favara (via Papa Luciani); Centro Analisi Mosè ad Agrigento (viale Lombardia); Centro Analisi Oltreponte dr. Vincenti a Licata (via Ippolito Nievo); Centro Analisi Piazza Ciaccio a Sciacca (Piazza Sturzo); Centro Bios srl a Ribera (via Garibaldi); Centro Clinico a Lampedusa (via Grecale); Centro Biodiagnostica Di Natale a Sciacca (via Gerardi); Centro Diagnostico Aloni ad Aragona (via Roma); Centro Emodiagnostico Santi Bivona a Menfi (via della Vittoria); Centro Fisiochineist Erapia Elios ad Agrigento (via Ragazzi 99); Centro Diagnostico Empedocle a Porto Empedocle (via 24 Maggio); Centro Polidiagnostico e Terapeutico a Sciacca (via Licata); Diagnostica Medica Retrivo a Canicattì (via Regine Elena); Guadagno Laboratori Analisi Cliniche a Palma di Montechiaro (via Dante); Analisi Cliniche dr. Marra a Montallegro (via Ingraudo); Laboratori Analisi Associati a Menfi (Corso dei Mille); Laboratorio Calamita ad Agrigento (viale della Vittoria); Laboratorio Analitikon a Santa Margherita Belice (via Mantengna); Laboratorio Analisi Gemini srl a San Giovanni Gemini (via Pascoli); Laboratorio analisi Cliniche d.ssa Marsala a Racalmuto (via Annaratone); Laboratorio Analisi Cliniche Fanara a Campobello di Licata (via Caizza); Laboratorio Analisi Cliniche d.ssa Ligammari ad Alessandria della Rocca (via Santuario); Laboratorio Analisi Cliniche d.ssa Damanti e Parla a Licata (via Morinello); Laboratorio Analisi Cliniche Segreto a Sciacca (via Piave); Lboratorio analisi cliniche di Ignazio catania a Sciacca (c.da Fazello); Laboratorio Analisi Cliniche Green ad Agrigento (via Imera); Laboratorio Analisi cliniche di Alda Scimè a San Biagio Platani (via Matteotti); Laboratorio Analisi Cliniche Urso a Licata (via Mogadiscio); Laboratorio Analisi Cliniche d.ssa Impiglia a Realmonte (via Autonomia Siciliana); Laboratorio analisi Cliniche Vito Mannina ad Agriento (via Picone); Laboratorio analisi d.ssa Pedalino a Racalmuto (via Giusti); Laboratorio Analisi biologiche d.ssa Giardina a Canicattì (via Allende); Laboratorio Analisi di Sortino Maria a Palma di Montechiaro (corso Odierna); Laboratorio analisi cliniche Armenio a Ribera (corso Umberto); Laboratorio analisi cliniche d.ssa Nuzzo; Laboratorio Analisi cliniche d.ssa Randisi e Gacioppo a Raffadali (via Porta Agrigento); laboratorio analisi cliniche Militello ad Agrigento (via Callicratide); Laboratorio analisi cliniche a Santa Elisabetta (corso Umberto); Laboratorio Analisi di Sutera e Sciamè a Sambuca di Sicilia (via S.Antonino); Casa di Cura Clinica S.Anna ad Agrigento (Porta Aurea); Società Consortile Examina a Canicattì (via Borsellino); Studio Diagnostico Integrato ad Agrigento (viale della Vittoria); Analisi cliniche Tasca a Canicattì (via La Carrubba);