Se sei alla ricerca di una bevanda gustosa e dalle proprietà drenanti, dimagranti e antibiotiche, la tisana allo zenzero potrebbe essere proprio ciò che cerchi.

Benefici e proprietà dello zenzero

Lo zenzero è uno dei rimedi naturali più utilizzati per le sue ricche proprietà nutritive e curative. L’infuso si presenta di colore giallo, con un sapore speziato e un odore pungente, proprio come quello della pianta d’origine.

Lo zenzero è in grado di stimolare il sistema immunitario, calmando anche i sintomi influenzali come tosse e raffreddore, grazie alle sue proprietà antibiotiche.

Lo zenzero è consigliato anche alle donne in fase mestruale essendo in grado di alleviare i dolori del ciclo, più in generale è possibile dire che si tratta di un alimento in grado di alleviare dolore e infiammazione di lieve o media entità.

Se sei una persona sportiva e attenta alla linea, ti interesserà sapere che lo zenzero è fortemente drenante, aiutando l’organismo a smaltire i liquidi e le tossine in eccesso ed è anche dimagrante, perché attiva il metabolismo favorendo la digestione.

Inoltre, se soffri di nausea e vomito a causa di un trattamento farmaceutico, chirurgico o a causa di una gravidanza, lo zenzero potrebbe aiutarti a calmare questi dolori, tuttavia, si consiglia in questo caso specifico di chiedere prima il consenso del proprio medico.

Tisana allo zenzero per dimagrire

Se stai cercando un rimedio per perdere peso, di sicuro la tisana allo zenzero non sarà una pozione magica, ma se assocerai il consumo periodico di questa tisana ad una dieta equilibrata e un po’ di movimento, allora potrai ottenere ottimi risultati.

Il motivo che spinge ad utilizzare lo zenzero durante la dieta è legato alle sue enormi capacità di stimolazione del metabolismo, è noto che se il metabolismo accelera è più facile perdere peso, perché il cibo transita più rapidamente nelle vie digestive.

Inoltre, lo zenzero viene utilizzato non solo sotto forma di tisana, ma anche come spezia da aggiungere ai piatti, ciò perché esso è in grado di stimolare il senso di sazietà, portando così a mangiare meno.Infine, una buona tisana allo zenzero è in grado anche di stimolare l’organismo a bruciare grassi in modo sicuro e naturale, senza ricorrere all’utilizzo di farmaci potenzialmente pericolosi.





Assumere tisana allo zenzero in gravidanza

Durante la gravidanza molte donne avvertono sintomi spiacevoli come nausea e vomito, se sei tra loro, sappi che lo zenzero potrebbe essere un valido alleato se i tuoi sintomi sono moderati o lievi, anche se è stata dimostrata una sua efficacia anche in forme più gravi come l’iperemesi gravidica, tuttavia, in questo caso specifico sarebbe meglio rivolgersi prima al proprio medico curante per una maggiore sicurezza.

Inoltre, una buona tisana allo zenzero è anche in grado di alleviare la costipazione generata dalla compressione dell’utero sulle vie digestive, infatti, come detto in precedenza, lo zenzero aumenta il metabolismo e ciò potrebbe rivelarsi molto utile durante la gravidanza.

Se sei in dolce attesa, sai bene quanto possa essere rischioso assumere farmaci per trattare anche un banale raffreddore, ebbene, anche in quest’ultimo caso potresti optare per una tisana allo zenzero calda che sarà in grado di decongestionare le vie respiratorie, sia per le proprietà intrinseche della molecola, sia per il calore che è un naturale decongestionante.

Uso della tisana allo zenzero come rimedio per la cistite

Se soffri di cistite sai bene che essa è dovuta ad un’infiammazione delle vie urinarie, che risulta particolarmente invalidante in quanto accompagnata da dolori addominali, bruciore e gonfiore addominale.

Per la maggior parte di questi sintomi, ma anche in generale per tratta la cistite, è possibile assumere tisane allo zenzero, infatti, questo vegetale ha un effetto antibatterico sulla vescica infiammata, ciò aiuterà a sfiammarla e a calmare i dolori addominali.Inoltre, grazie alla sua naturale composizione ricca di acqua, sarà in grado di favorire la diuresi, alleviando il senso di gonfiore che caratterizza questa patologia.

Possibili controindicazioni dello zenzero

Anche se lo zenzero è ricco di proprietà nutritive e curative, non tutti possono bere la tisana allo zenzero senza rischi.

Gli effetti collaterali sono legati al fatto che, seppur in concentrazioni minime, comunque questa bevanda contiene tutti i principi attivi dello zenzero e quindi è possibile che si manifestino: disturbi gastro-intestinali come bruciore di stomaco, diarrea o allergia ai principi attivi.

Sono a rischio i pazienti affetti da calcolosi delle vie biliari, che possono altresì soffrire di bruciore di stomaco che potrebbe peggiorare a seguito dell’assunzione di tisane allo zenzero.

Inoltre, è sconsigliato l’utilizzo di zenzero nei pazienti che sono in terapia con farmaci anticoagulanti, beta-bloccanti o antidiabetici, ciò perché i minerali contenuti nello zenzero potrebbero interferire con il metabolismo dei farmaci.

Inoltre, è bene specificare che assumere tisane allo zenzero in gravidanza fa bene solo se non si eccede nell’utilizzo, infatti, all’interno di questi preparati è presente gingerolo che, se assunto in maniera prolungata, può causare malformazioni fetale, nonostante ciò, lo zenzero è comunque fortemente consigliato per combattere nausea e vomito se utilizzato in maniera moderata.

In generale se soffri di una qualsiasi patologia che ti costringere ad assumere farmaci o che ritieni possa essere alleviata con l’utilizzo delle tisane allo zenzero, ti inviamo a consultare prima un medico di fiducia che saprà guidarti al meglio nell’utilizzo di questo rimedio naturale.

Lo zenzero in polvere

Se hai deciso di acquistare tutto il necessario per preparare una tisana allo zenzero, potresti optare per una formulazione in polvere, che potrai acquistare facilmente in erboristeria.

Queste preparazioni si aggiungono in una tazza con acqua calda (quasi a temperatura di ebollizione), una volta fatto ciò basterà zuccherare o aggiungere miele a piacere, infine, non ti resterà che gustare la tua tisana.