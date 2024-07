TM Store: Il Tuo Punto di Riferimento a Canicattì per Cartoleria, Informatica e Molti Altri Servizi

Sei alla ricerca di una cartoleria completa e affidabile a Canicattì? TM Store è il tuo negozio di fiducia! Situato in Via De Gasperi 105/107, nel cuore della provincia di Agrigento, TM Store offre tutto il necessario per ufficio, scuola e tempo libero.

Con una vasta gamma di prodotti di alta qualità e un servizio clienti impeccabile, siamo qui per soddisfare tutte le tue esigenze.

Ampia Offerta di Prodotti e Servizi TM Store si distingue per la varietà e la qualità dei prodotti offerti. Da noi troverai una ricca selezione di articoli di cancelleria e cartoleria delle migliori marche.

Se sei un appassionato di tecnologia o hai bisogno di assistenza informatica, TM Store è il posto giusto per te. Offriamo servizi di riparazione PC e assistenza tecnica per computer di tutte le marche, garantendo professionalità e velocità grazie ai nostri tecnici altamente qualificati.

Assistenza Premium e Prodotti Innovativi Come partner Canon Certificato 2014, TM Store assicura un’assistenza completa sia pre che post vendita. Effettuiamo assistenza per prodotti Canon in garanzia e fuori garanzia, garantendo sempre il massimo della competenza.

Inoltre, il nostro assortimento non si limita alla sola cartoleria; disponiamo anche di personal computer, notebook, tablet, fotocopiatrici, stampanti multifunzione e molto altro ancora.

Servizi di Stampa Professionali Per i tuoi bisogni di stampa, affidati a TM Store. Offriamo servizi di stampa rapidi e convenienti per documenti, tesi di laurea, e libri, con opzioni di rilegatura a caldo o a spirale e copertine in finta pelle, acetate e plastificate.

Consegna a Domicilio e Consultazione Personalizzata Con il nostro servizio di pronta consegna a domicilio, fare acquisti da TM Store è più comodo che mai. Non solo, il nostro team di esperti è sempre disponibile per fornirti consulenze personalizzate e consigli su misura per ogni tua esigenza, sia essa professionale o per hobby.

Contatti e Orari di Apertura Vieni a trovarci a Canicattì o contattaci per qualsiasi informazione o per un preventivo personalizzato:

Indirizzo : Via De Gasperi 105/107, 92024 Canicattì (AG)

: Via De Gasperi 105/107, 92024 Canicattì (AG) Telefono : +39 0922 831969

: +39 0922 831969 Email : tmufficio@virgilio.it

: tmufficio@virgilio.it Orari di Apertura: Lunedì – Sabato, 09:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00

Conclusione TM Store è più di una semplice cartoleria. È un partner affidabile che garantisce qualità, varietà e un servizio clienti eccezionale. Per tutto ciò che riguarda cartoleria, informatica e molto altro, TM Store è la tua scelta migliore a Canicattì.