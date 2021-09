“Ieri è venuta a mancare la signora Maria Pirriatore di 103 anni, la più anziana cittadina di Naro. Chi ha avuto il piacere di conoscerla non può non ricordare la sua dolcezza. Ricordo con grande piacere l’incontro affettuoso con lei avuto quando sono andata in visita presso la struttura che la ospitava prima pandemia. La città di Naro si stringe al dolore della famiglia. Buon viaggio cara signora Maria.”

Queste le parole di cordoglio del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.