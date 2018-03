Torna l’ora legale: la notte tra sabato 24 e domenica 25 lancette avanti di un’ora

Connect on Linked in

Torna l’ora legale e con essa le giornate più lunghe ma anche un’ora di sonno in meno fra sabato 24 e domenica 25 marzo.

Nel prossimo fine settimana, infatti, è previsto il ritorno all’ora legale. Alle due del mattino bisognerà spostare l’orologio di un’ora in avanti, alle 3.

L’ora legale nasce durante le due guerre mondiali allo scopo di conseguire un risparmio energetico. La sua adozione ordinaria arriverà, per legge, invece 52 anni fa. Serve, infatti, a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo generale della nazionale. Prima che venisse adottata definitivamente per legge nel 1966, in Italia fu utilizzata come misura di guerra nel 1916 e poi dal 1940 al 1942.

Fonte: Blogsicilia.it