Cantieri e code chilometriche. Eccolo il micidiale binomio che sta letteralmente paralizzando il traffico in quasi tutta Catania in questi ultimi giorni.

Un caos tentacolare con la gente letteralmente inferocita. “Mancano piani alternativi che impediscano il blocco di intere strade come il viale Ulisse, viale Odorico da Pordenone, viale Vittorio Veneto, via Monserrato e molte altre arterie di collegamento- afferma il Presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello- come se non bastasse non ci sono nemmeno pattuglie dei vigili urbani a regolare il traffico o ad impedire il blocco della mobilità.

Il risultato è che in moltissimi casi occorre oltre un’ora per percorrere pochi chilometri. Non solo, altro nodo che impedisce una normale viabilità a Catania è il parcheggio servaggio con alcune zone letteralmente circondate dalle auto in doppia o tripla fila”.