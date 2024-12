Una tragedia si è consumata a Modica, dove due anziane sorelle, rispettivamente di 80 e 83 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione.

Le due donne, che vivevano da sole, sono state scoperte da un nipote, il quale da due giorni tentava invano di contattarle telefonicamente.

La scoperta dei corpi

Il nipote, preoccupato per la mancanza di risposte, si è recato presso l’abitazione delle zie, dove ha fatto la drammatica scoperta. Una delle donne è stata trovata senza vita nei pressi del portoncino d’ingresso, probabilmente a causa di una caduta accidentale, mentre l’altra era in casa, deceduta presumibilmente per un malore.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Modica, si ipotizza che una delle sorelle abbia avuto un improvviso malore. L’altra, forse nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe scesa per le scale, ma una caduta accidentale le avrebbe causato un trauma fatale alla testa.

Quando il nipote è entrato nell’abitazione, si è trovato di fronte il corpo dell’anziana zia, riversa contro il portoncino, mentre la sorella era già priva di vita al piano superiore.

Indagini e conclusioni

I carabinieri intervenuti sul posto non hanno rilevato tracce di violenza o effrazione, escludendo quindi qualsiasi ipotesi di intervento esterno. Il magistrato di turno, Silvia Giarrizzo, dopo un’ispezione cadaverica, ha stabilito che non fosse necessaria l’autopsia. La morte risalirebbe a circa 72 ore prima del ritrovamento.

Ultimi saluti

I corpi delle due anziane donne sono stati restituiti ai familiari per la celebrazione dei funerali. Questo triste episodio ha scosso profondamente la comunità di Modica, che si stringe intorno ai parenti delle due donne.