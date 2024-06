A Palermo, nel quartiere Sperone, una sparatoria mortale ha scosso la comunità.

Alessandro Romano, 37 anni, ha perso la vita nell’incidente avvenuto in via XXVII Maggio, mentre Salvo Alessio Caruso, gravemente ferito, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Buccheri La Ferla.

Entrambi sono stati colpiti da numerosi proiettili.

Gli inquirenti stanno esplorando la pista di un conflitto tra gruppi criminali in lotta per il controllo del mercato locale della droga.

Le indagini sono attualmente gestite dalla squadra mobile, con molte persone che si sono radunate sul luogo dell’accaduto, testimoniando la tensione e la preoccupazione nella comunità.