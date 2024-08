Un tragico evento ha scosso la comunità di Realmonte, dove un uomo di 50 anni, Gaspare Alessi di Favara, ha perso la vita annegando.

Gli operatori del 118, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Allertati dalla tragedia, i carabinieri della stazione di Realmonte, assieme ai colleghi di Siculiana, sono giunti sul luogo per avviare le indagini. Gli agenti stanno ascoltando i familiari e i bagnanti presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ricostruzione dell’Accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, Gaspare Alessi stava facendo il bagno quando è stato improvvisamente colto da un malore, che gli ha impedito di tornare a riva, causando così l’annegamento. Le condizioni del mare erano particolarmente difficili, con onde alte e forti correnti.

Lutto Cittadino a Favara

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Gaspare Alessi. Questa decisione segue la prassi adottata dal sindaco per altre recenti tragedie che hanno colpito la comunità.

Altri Salvataggi a Eraclea Minoa

Le difficili condizioni del mare non hanno interessato solo Realmonte. Ad Eraclea Minoa, i bagnini si sono adoperati in tre diversi salvataggi, riuscendo a scongiurare ulteriori tragedie.

Conclusioni

La tragica morte di Gaspare Alessi ha lasciato un vuoto nella comunità di Favara e ha sottolineato ancora una volta l’importanza della prudenza e della vigilanza in mare, specialmente in condizioni avverse. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei bagnanti e prevenire simili tragedie in futuro.