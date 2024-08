Nicole Lorefice, una diciannovenne di Vittoria, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sull’isola greca di Rodi, nel Mar Egeo.

La giovane, che si trovava in vacanza con il fidanzato e alcuni amici, era in sella a una moto quando si è scontrata con un autobus.

Nonostante un intervento chirurgico d’urgenza, le gravi lesioni riportate, tra cui un’emorragia cerebrale, si sono rivelate fatali. Anche il fidanzato di Nicole è rimasto ferito nell’incidente, ma non in modo grave.

La Tragedia Durante un’Escursione

Il gruppo di amici stava facendo un’escursione quando si è verificato l’incidente. Nicole, che lavorava come estetista, era partita per Rodi lunedì, cercando un momento di relax e divertimento.

Purtroppo, quella che doveva essere una piacevole vacanza si è trasformata in tragedia. I familiari della ragazza sono già partiti per Rodi per seguire le procedure di rimpatrio della salma, che si trova attualmente nell’obitorio dell’ospedale locale.

La polizia greca ha avviato un’indagine e la magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte dell’incidente.

Il Cordoglio sui Social

La notizia della morte di Nicole ha sconvolto la comunità di Vittoria e i tanti amici che la conoscevano e le volevano bene. Sui social, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo.

Federica, amica e collega di Nicole, ha pubblicato una foto di gruppo in cui appare sorridente con altre ragazze, mostrando il diploma di estetista. “Non esistono parole, inconcepibile. Riposa in pace piccolo angioletto,” ha scritto, esprimendo il dolore per la perdita.

Gianna, un’altra amica, ha condiviso il suo sconvolgimento: “Notizie che mai si dovrebbero apprendere; mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare ad immaginare mi sanguina il cuore.

Non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita.” Anche Kristel ha voluto ricordare i momenti trascorsi insieme: “I sabati al catechismo, le volte in cui venivi a mangiare a casa mia… adesso questa terribile tragedia: non ci sono parole, riposa in pace piccolo angelo.”

Corinne, infine, ha espresso il suo dolore con parole semplici ma toccanti: “Manchi a tutti, principessa, fai sorridere anche gli angeli e dai tanta forza alla tua famiglia.”