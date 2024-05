Un tragico incidente ha spezzato la vita di Giuseppe Carpinelli, un operaio di 33 anni originario di Benevento, mentre lavorava su una turbina eolica alta 112 metri a Salemi, nella contrada Ranchibilotto. L’evento ha scosso la comunità locale e il settore dell’energia rinnovabile, sollevando questioni sulla sicurezza nei cantieri.

Giuseppe, specializzato in metalmeccanica, era impiegato in subappalto per la Ivpc service di Benevento, su un sito di nuove installazioni gestito dalla multinazionale Vestas nel parco Erg 69.

Nonostante fosse equipaggiato con un’imbracatura di sicurezza, ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa 40 metri all’interno della stessa pala eolica su cui stava lavorando.

Il recupero del corpo si è rivelato particolarmente complesso. I vigili del fuoco hanno dovuto operare a un’altezza di 48 metri per recuperare il corpo dell’operaio, un’operazione che ha richiesto notevoli sforzi tecnici e umani.

Questo luttuoso evento si è verificato in un periodo già doloroso per il settore, visto che proprio recentemente sono stati celebrati i funerali di tre dei cinque operai morti a Casteldaccia mentre eseguivano lavori di manutenzione nelle fognature.

L’incidente di Salemi riacutizza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in quelli ad alto rischio come i cantieri eolici. Le indagini sono ancora in corso per accertare le dinamiche dell’incidente e valutare le eventuali responsabilità.

La comunità di Benevento e il settore dell’energia eolica piangono la perdita di un giovane lavoratore, ricordando ancora una volta l’importanza fondamentale delle norme di sicurezza e della loro rigorosa applicazione.